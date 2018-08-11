Пострадавших в ДТП под Наро-Фоминском детей выписали из больницы

11 августа, 17:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Детей, пострадавших в ДТП с участием автобуса под Наро-Фоминском, выписали из больницы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По ее словам, в больнице с детьми поговорил психолог, который оценил их моральное состояние и пришел к выводу, что с ребятами все в порядке. "В настоящий момент дети отпущены из больницы и на поезде отправились к себе домой, в Нижний Тагил", − цитирует Мишонову Агентство "Москва".
Она пояснила, что во время ДТП юные пассажиры автобуса были пристегнуты и поэтому не получили серьезных травм. "В основном у ребят ушибы и царапины от ремней", − уточнила Мишонова.
Ранее сообщалось, что шестеро детей пострадали в Наро-Фоминском районе Московской области, где микроавтобус съехал в кювет. Дети направлялись из дома отдыха "Бекасово", где проходили спортивные сборы, на железнодорожную станцию. Водитель автобуса скончался. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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