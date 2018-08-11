Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом в Наро-Фоминске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

ДТП с участием микроавтобуса произошло в Наро-Фоминском районе Московской области, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла около 11:00 при выезде из пансионата "Бекасово". Транспортное средство, водитель которого умер за рулем, съехало в кювет.

По предварительным данным, смерть мужчины не связана с ДТП, он скончался из-за проблем с сердцем. При этом точную причину смерти определят медики после вскрытия.

В автобусе находилось восемь детей, пострадавшим оказана медицинская помощь.