Жителей севера Москвы перевели на другие ТЭЦ из-за пожара в Мытищах

Из-за пожара рядом с ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах жителей севера и северо-востока Москвы временно перевели на другие ТЭЦ. Об этом сказано в совместном сообщении "Мосэнерго" и МОЭК, передает "РИА Недвижимость".
Как пояснили специалисты, потребителей решили перевести, чтобы предотвратить "возможное снижение параметров горячего водоснабжения".
ТЭЦ-27, которая ранее называлась "Северной ТЭЦ", снабжает электричеством и теплом часть жилых домов в САО и СВАО Москвы, а также в самих Мытищах.
В четверг, 11 июля, в Мытищах произошел пожар на участке газопровода. По одной из версий, причиной могла стать изношенность трубы. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Пожарные расчеты МЧС потушили возгорание. Ситуацию взял на контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
За медицинской помощью обратились 13 человек. Спасатели также нашли тело женщины. Предположительно, она была вахтером и первой подала сигнал SOS, считают в МЧС. СК возбудил уголовное дело.
Также стало известно, что неподалеку загорелись еще одно здание и склад. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.
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