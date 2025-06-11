Heute: полиция нашла в доме напавшего на школу в Австрии самодельную бомбу

Фото: ТАСС/EPA/ANTONIO BAT

Полиция обнаружила в доме устроившего стрельбу в австрийской гимназии Граца самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом пишет Heute со ссылкой на источники.

По данным издания, СВУ оказалось "нефункционально".

Источники также добавили, что стрелявший записал в доме своих родителей, где он проживал, прощальное видео для матери. В нем он сообщил, что принял решение о нападении "по собственной воле".

Мать стрелка получила ролик через 24 минуты после отправки и обратилась в полицию, однако ее сын на тот момент уже расстреливал людей в школе.

Инцидент произошел 10 июня. По данным СМИ, напавший считал себя жертвой травли. Его тело без признаков жизни нашли в школьном туалете.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 10 человек, включая самого злоумышленника. Общее количество пострадавших достигло 12 человек.

Позже стало известно, что стрелявший – 21-летний местный житель. Полиция обнаружила предсмертное письмо напавшего в доме, где он проживал. У злоумышленника были документы на владение оружием.

Стрелявший был австрийцем, учился в той же школе, где произошло ЧП, однако не завершил обучение в ней, добавили в полиции.

В связи с произошедшим власти Австрии объявили трехдневный траур. В среду, 11 июня, с 10:00 по местному времени по всей стране пройдет минута молчания.