Юрист объяснил, почему исчезли видеозаписи Ефремова из бара перед ДТП

14:52
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев рассказал, почему из паба, в котором был незадолго до аварии актер Михаил Ефремов, могли пропасть записи с камер наблюдения. Об этом юрист сообщил ИА "НСН".
"Здесь, конечно, когда записи исчезли, журналисты сработали оперативнее, чем сотрудники правоохранительных органов, к сожалению. Как только там появились журналисты разных каналов, адвокаты и представители Ефремова, думаю, сами хозяева заведения решили, что произошел некий сбой, и, наверное, камеры ничего не писали", – поделился Соловьев.
По его словам, бар не должен был работать, в связи с чем владельцы заведения, возможно, удалили видео. Уголовная ответственность возможна лишь в том случае, если докажут преднамеренное уничтожение улик, обращает внимание юрист.
ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня в 21:44 у дома № 3 на Смоленской площади. Артист за рулем машины Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada. 57-летнего Сергея Захарова госпитализировали с многочисленными травмами.
Ефремов был задержан на месте происшествия. Установлено, что актер находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Водитель, в чью машину врезался Ефремов, скончался в больнице.
В результате дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Полиция проверила паб, куда заезжал Ефремов перед ДТП
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