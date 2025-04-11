ТАСС: взрывное устройство обезвредили под машиной экс-военкома Чувашии

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Мобильное взрывное устройство было выявлено и обезврежено под автомобилем экс-военкома Чувашии Бахтиера Холикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который приближен к расследованию данного инцидента.

Как сообщает агентство, поступил сигнал о том, что к машине кто-то подходил. В результате были отсмотрены камеры, благодаря которым удалось обнаружить устройство.

По предварительным данным, организаторами являются украинские спецслужбы, которые нашли исполнителя в Чувашии.

Ранее в Ростове-на-Дону была задержана агент СБУ и ее сообщница, которые готовили теракт в отношении одного из чиновников. Одна из женщин рассказала, что в январе этого года после установления машины одного из чиновников ей поступило задание купить составляющие для создания взрывчатки для подрыва автомобиля.

За выполнение задач им переводили денежное вознаграждение в виде криптовалюты, а после совершения подрыва машины задержанным обещали выезд в Европу.

