ТАСС: взрывное устройство обезвредили под машиной экс-военкома Чувашии

11 апреля, 19:36Происшествия
Фото: телеграм-канал Mash
Мобильное взрывное устройство было выявлено и обезврежено под автомобилем экс-военкома Чувашии Бахтиера Холикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который приближен к расследованию данного инцидента.
Как сообщает агентство, поступил сигнал о том, что к машине кто-то подходил. В результате были отсмотрены камеры, благодаря которым удалось обнаружить устройство.
По предварительным данным, организаторами являются украинские спецслужбы, которые нашли исполнителя в Чувашии.
Ранее в Ростове-на-Дону была задержана агент СБУ и ее сообщница, которые готовили теракт в отношении одного из чиновников. Одна из женщин рассказала, что в январе этого года после установления машины одного из чиновников ей поступило задание купить составляющие для создания взрывчатки для подрыва автомобиля.
За выполнение задач им переводили денежное вознаграждение в виде криптовалюты, а после совершения подрыва машины задержанным обещали выезд в Европу.
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