Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического рекорда

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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки в 1 092 сантиметра, что стало историческим рекордом. Об этом сообщается на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что были приведены данные по состоянию на 18:00 по московскому времени.

"Вода продолжает прибывать", – отметило правительство.

Согласно сообщению, при достижении значений в 11 метров отключать воду в городе не планируется.

Кроме того, как подчеркнули в правительстве региона, уровень воды в Орске за сутки уменьшился на 28 сантиметров и составил 832 сантиметра. Ситуация там стабилизировалась.

Ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что 14 человек, включая четырех детей, находятся в больницах из-за последствий паводка в Оренбургской области. Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь. Всего за медицинской помощью обратились 259 человек.

Вместе с тем предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области оценили в более чем 40 миллиардов рублей. Губернатор региона Денис Паслер отметил, что пока из-за объемов воды специалисты не приступали к полноценному обследованию пострадавших территорий.

