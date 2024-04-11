Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить до конца дня. Сейчас ее укрепляют, чтобы поднять уровень с 8–10 до 11 и более метров на наиболее опасных участках. Об этом доложил губернатор региона Вадим Шумков Владимиру Путину.

Глава области отметил, что протяженность дамбы – порядка 30 километров. Специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в городе, чтобы жители не остались без питьевой воды. Населению порекомендовали запастись водой до месячной нормы, отметил Шумков.

Он также сообщил президенту РФ, что 4 апреля с Каратомарского водохранилища Казахстана и Троицкого водохранилища Челябинской области сброс воды не превышал 70 кубических метров в секунду, что соответствует нормативам. Однако 5 апреля фактические сбросы превысили прогнозные сперва в 2, а потом в 40 и более раз.

Ранее Шумков заявил, что уровень воды в селе Звериноголовском Курганской области превысил 10 метров. Глава региона отметил, что уровень воды в Кургане пока ниже 4 метров, перепад составляет почти 7 метров.

По словам пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова, ситуация с паводками остается в центре внимания Путина. Президенту регулярно докладывают об обстановке в пострадавших от половодья регионах РФ, невзирая на время. Однако это не повлияло на напряженность его графика, сказал Песков.

