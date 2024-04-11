Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье доставлен на допрос в СК

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье доставлен на допрос к следователю. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

С участием мужчины должны провести и другие следственные мероприятия. При этом в ведомстве напомнили, что ему уже заочно предъявили обвинение и арестовали.

Нападение на полицейских произошло 7 апреля возле деревни Якимово городского округа Черноголовка. Старший прапорщик полиции Сергей Ефименко вместе с коллегой проводили там мероприятия по задержанию наркосбытчика. Однако при задержании подозреваемый выстрелил несколько раз в правоохранителей.

В результате Ефименко погиб, а его коллега был ранен. Напавшим оказался москвич Василий Буряков 1990 года рождения. Сразу после преступления он скрылся на мотоцикле.

Подозреваемого задержали спустя несколько дней в Тверской области. Помимо спрятанного в лесу мотоцикла, следователи обнаружили и тайник злоумышленника, в котором находился схрон оружия, автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз, патронов и, предположительно, наркотики. Все изъятое было направлено на экспертизу.

