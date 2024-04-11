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11 апреля, 12:29

Происшествия

Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии

Фото: 123RF/koziolkamila

Режим контртеррористической операции (КТО) отменили в Кабардино-Балкарии после ликвидации двух боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

В штабе подчеркнули, что начальник УФСБ РФ по республике генерал-майор Петр Громушкин снял режим КТО из-за отсутствия факторов, угрожающих жизни, здоровью, имуществу и другим охраняемым законом интересам граждан.

Утром 11 апреля на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции. В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в сторону спецназа в Нальчике, который блокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып".

На предложение сдаться боевики открыли огонь. В результате стрелявших нейтрализовали. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия группой лиц, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

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