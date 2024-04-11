Двое боевиков уничтожены в ходе контртеррористической операции в Нальчике

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В ходе контртеррористической операции (КТО) спецназ нейтрализовал двоих боевиков, планировавших теракты. Об этом сообщается на странице Национального антитеррористического комитета (НАК) в соцсети "ВКонтакте".

"В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов", – говорится в сообщении.

По информации НАК, ликвидированные во время перестрелки боевики входили в состав международной террористической организации. Они планировали совершить на территории КБР ряд диверсий и терактов.

Ранее на территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики ввели режим КТО. Он начал действовать в 05:12 11 апреля. До отмены режима в регионе действует ряд ограничений.

Позже стало известно, что на территории садового товарищества "Насып" в пригороде Нальчика находятся боевики. Спецназ, заблокировав их на территории, предложил сдаться, однако те открыли огонь.

