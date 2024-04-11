11 апреля, 11:48Происшествия
Уголовное дело возбуждено после нападения боевиков на спецназ в Нальчике
Фото: Следственный комитет РФ
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в сторону спецназа в Нальчике в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается на сайте регионального главка ведомства.
Ранее спецназ блокировал на территории садового товарищества "Насып" в Нальчике боевиков. На предложение сдаться они открыли огонь. В результате стрелявших нейтрализовали.
Прибывшие на место следователи изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.
По факту произошедшего региональное управление СК возбудило дело по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия группой лиц, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
Уголовное дело также будут расследовать по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Утром 11 апреля в Нальчике ввели режим контртеррористической операции (КТО). В правоохранительные органы поступила информация о размещении в городе лиц, связанных с терроризмом. До отмены режима в регионе действует ряд ограничений.
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