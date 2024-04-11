В Нальчике ввели режим контртеррористической операции

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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

Данный режим был введен начальником УФСБ РФ по республике генерал-майором Петром Громушкиным с 05:12 11 апреля.

"В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", – приводит агентство сообщение оперштаба.

Ранее сообщалось, что российские силовики в ходе контртеррористической операции задержали в Дагестане троих злоумышленников, планировавших совершить террористические акты. Сотрудники ФСБ при осмотре мест задержания нашли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

Позже стало известно, что члены состоящей из иностранных граждан террористической ячейки, задержанные в Дагестане, снабжали деньгами и оружием террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл".