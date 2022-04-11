Взрыв газа в подмосковном Ступине. Прямой эфир

Спасатели разбирают завалы после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине.

В настоящее время специалисты осуществляют замеры поврежденного дома, чтобы убедиться в том, что он не является аварийным.

Взрыв произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.

По данным МЧС России, в результате ЧП погибли два человека. В числе погибших – ребенок 2012 года рождения. Пострадали семь человек.

Из здания были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в некоторые подъезды жители смогут попасть уже сегодня.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.