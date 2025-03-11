Пострадавший при обрушении дома в Белореченске скончался в больнице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пострадавший в результате обрушения дома в Белореченске Краснодарского края мужчина скончался в больнице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

"К сожалению, сегодня в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по улице Красной, 84", – написал он.

Глава Белореченского района также выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Обрушение дома произошло в ночь на 5 марта. По предварительной версии, взрыв случился в квартире на четвертом этаже, после чего обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Причиной стала детонация газового баллона.

После случившегося из дома были эвакуированы 54 человека, помощь оказывали трем пострадавшим. У одного зафиксировали серьезные ожоги, у второго – ушиб. Еще одному горожанину назначили амбулаторное лечение.