11 марта, 16:36Происшествия
Пострадавший при обрушении дома в Белореченске скончался в больнице
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пострадавший в результате обрушения дома в Белореченске Краснодарского края мужчина скончался в больнице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Белореченского района Сергей Сидоренко.
"К сожалению, сегодня в краевой больнице скончался Дмитрий Г., пострадавший при обрушении жилого дома по улице Красной, 84", – написал он.
Глава Белореченского района также выразил соболезнования родным и близким мужчины.
Обрушение дома произошло в ночь на 5 марта. По предварительной версии, взрыв случился в квартире на четвертом этаже, после чего обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Причиной стала детонация газового баллона.
После случившегося из дома были эвакуированы 54 человека, помощь оказывали трем пострадавшим. У одного зафиксировали серьезные ожоги, у второго – ушиб. Еще одному горожанину назначили амбулаторное лечение.
Новости регионов: уголовное дело возбудили после пожара в подмосковном тепличном комплексе