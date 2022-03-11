"Русский дом" в Берлине подвергся атаке вандалов

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Вандалы испортили вход в Российский дом науки и культуры ("Русский дом") в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

По данным "Русского дома", нарушители написали слова на немецком языке. Надписи сразу же смыли, о произошедшем заявили в полицию.

Газета Berliner Zeitung сообщила, что происшествие случилось утром 10 марта. Вандалы написали "Убийцы" на одной из колонн в зоне подъезда.

Ранее сообщалось, что в Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Ломоносова в районе Марцан. Сигнал о происшествии поступил около 03:00 (05:00 по московскому времени). По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал, но был причинен ущерб зданию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

