"Русский дом" в Берлине подвергся атаке вандалов

14:10
Фото: ТАСС/Jens Kalaene/dpa
Вандалы испортили вход в Российский дом науки и культуры ("Русский дом") в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
По данным "Русского дома", нарушители написали слова на немецком языке. Надписи сразу же смыли, о произошедшем заявили в полицию.
Газета Berliner Zeitung сообщила, что происшествие случилось утром 10 марта. Вандалы написали "Убийцы" на одной из колонн в зоне подъезда.
Ранее сообщалось, что в Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Ломоносова в районе Марцан. Сигнал о происшествии поступил около 03:00 (05:00 по московскому времени). По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал, но был причинен ущерб зданию.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Москалькова обратилась к ректорам европейских вузов в защиту российских студентов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: