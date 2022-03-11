13:32
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Bein
В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Ломоносова в районе Марцан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Сигнал о происшествии поступил около 03:00 (05:00 по московскому времени). По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал, но был причинен ущерб зданию.
Полиция занялась расследованием происшествия. Правоохранители проверяют записи камер видеонаблюдения.
"Мы не исключаем, что преступление связано со специальной операцией на Украине, но пока не можем этого подтвердить", – отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном здании магазина на территории рынка в Кабардино-Балкарии. Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 06:10 по московскому времени.
В ведомстве заявили, что есть угроза распространения огня на соседние строения. На месте работают 44 человека и 9 единиц техники.
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