Двухэтажный магазин загорелся на территории рынка в Кабардино-Балкарии

07:49
Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Пожар произошел в двухэтажном здании магазина на территории рынка в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 06:10 по московскому времени. В ведомстве заявили, что есть угроза распространения огня на соседние строения. На месте работают 44 человека и 9 единиц техники.
"По приезде установлено, что горит кровля двухэтажного магазина на площади 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре "Амбар" в Самаре. Сначала загорелись торговые павильоны рядом с комплексом, затем пламя перекинулось на стену ТЦ. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
До этого во Владивостоке загорелся один из старейших рынков города. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Из-за пожара эвакуировали 70 человек.
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