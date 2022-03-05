Двухэтажный магазин загорелся на территории рынка в Кабардино-Балкарии

Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Пожар произошел в двухэтажном здании магазина на территории рынка в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 06:10 по московскому времени. В ведомстве заявили, что есть угроза распространения огня на соседние строения. На месте работают 44 человека и 9 единиц техники.

"По приезде установлено, что горит кровля двухэтажного магазина на площади 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в торговом центре "Амбар" в Самаре. Сначала загорелись торговые павильоны рядом с комплексом, затем пламя перекинулось на стену ТЦ. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

До этого во Владивостоке загорелся один из старейших рынков города. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Из-за пожара эвакуировали 70 человек.

