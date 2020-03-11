Директор школы, где образовалась очередь перед входом, объяснил причины инцидента

15:59
Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Директор школы № 2009 района Бутово Дмитрий Гесслер рассказал об инциденте с очередью на входе в учреждение, сообщает РИА Новости.
Ранее появилась информация, что толпа образовалась из-за того, что школьникам измеряли температуру ртутными градусниками. Гесслер опроверг эти сведения, объяснив, что причиной стало неправильное расположение сотрудников школы.
"Сегодня утром очередь образовалась просто потому, что сотрудники заняли неправильные позиции: вместо того чтобы, как обычно, встать за турникетами, где достаточно свободного пространства, они расположились сразу у турникетов и тем самым препятствовали быстрому проходу детей", – рассказал Гесслер.
Он извинился за доставленные неудобства и подчеркнул, что в школе для измерения температуры у школьников пользуются бесконтактными термометрами.
Ранее в Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Аналогичные меры предприняли и в школах. Обучающимся должны ежедневно измерять температуру. Кроме того, все ученики, посетившие страны с ухудшенной эпидемиологической обстановкой, переводятся на домашнее обучение на две недели.
В Липецкой области школы закрыли на карантин. Все ученики в течение следующих двух недель будут учиться дистанционно.
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