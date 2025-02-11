Израильский заложник скончался в плену ХАМАС в возрасте 86 лет

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Один из израильских заложников, которого похитило палестинское движение ХАМАС, умер в плену на 87-м году жизни. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

"С тяжелым сердцем мы, члены кибуца (поселение. – Прим. ред.), сегодня утром получили известие об убийстве в плену у ХАМАС нашего дорогого друга Шломо Мансура, 86 лет, который был похищен из своего дома в кибуце Кисуфим в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года", – говорится в сообщении со ссылкой на представителя кибуца Кисуфим.

Ранее палестинское движение отложило процесс освобождения новой группы заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля, из-за нарушений Израилем соглашения о прекращении огня. В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к 15 февраля, иначе режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен.

В ХАМАС заявили, что на протяжении последних трех недель наблюдались "постоянные нарушения" условий сделки с израильской стороны. В качестве примеров приводятся задержка возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельба по ним и проблемы, возникающие с доставкой гумпомощи.

Израиль заинтересован в полном прекращении огня в секторе Газа, однако это возможно после освобождения всех заложников, ликвидации палестинского движения ХАМАС и деракализации анклава, заявлял официальный представитель израильского кабмина Дэвид Менцер.

