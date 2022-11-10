Погибшего в ДТП Стремоусова похоронят в Крыму

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Погибшего в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя близкого круга общения политика.

"Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе", – сказал собеседник агентства.

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Авария произошла на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 – в сторону Новой Каховки.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что виноватым в случившемся является водитель большегруза. Он отметил, что водитель авто, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать аварии.

Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Из указа главы государства следует, что Стремоусов получил награду за мужество и отвагу, которые были проявлены при исполнении служебного долга.



Следовали прибыли на место ДТП, в котором погиб Стремоусов

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