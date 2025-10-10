Наркотики и алкоголь не найдены в организме уфимца, выбросившего свою дочь из окна

Фото: телеграм-канал SHOT

Специалисты не нашли следы алкоголя и наркотиков в организме уфимца, который сбросил свою дочь с четвертого этажа. Об этом заявил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкирии Евгений Каневский.

"При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого мужчина на контакт не пошел, какие-либо показания не дал. Следователем в отношении него назначены судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертизы", – цитирует его пресс-служба регионального СК.

Уточняется, что мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетней и заключили под стражу. Он будет находиться под арестом до 9 декабря.

Инцидент произошел 9 октября, когда 34-летний фигурант выбросил трехлетнюю дочь из окна квартиры в одном из жилых домов на улице Ульяновых. Также он разгромил квартиру и выбросил вещи во двор.

Девочка получила травмы и была госпитализирована. Уточнялось, что мужчина находится в психически нестабильном состоянии и странно себя ведет. По данным СМИ, 15 лет назад он лечился у психиатра.

