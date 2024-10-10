Выброс горючих материалов произошел на нефтебазе в Феодосии из-за пожара

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Выброс горючих материалов произошел на одном из терминалов на нефтебазе в Феодосии в связи с пожаром. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

В данный момент терминал окружен сотрудниками профильных служб. Аксенов сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

Зона эвакуации населения не увеличивается. Спецслужбы принимают все меры для ликвидации ЧС.

Возгорание на нефтебазе произошло утром 7 октября. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

По последним данным, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. На нефтебазе горят три резервуара с нефтепродуктами. Количество эвакуированных из-за пожара увеличилось до 1 129 человек.