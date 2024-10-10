NBC News: число погибших из-за урагана "Милтон" в США возросло до девяти

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Из-за урагана "Милтон", обрушившегося на побережье американского штата Флорида, погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на власти.

Изначально СМИ было известно о четырех жертвах. Позже еще о трех сообщил шериф округа Волуси Майкл Читвуд. По его словам, один из них скончался при падении дерева.

Ураган настиг побережье Флориды ночью 10 октября. Эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Из Флориды эвакуировались 5 миллионов жителей. Уже к 10 октября скорость ветра снизилась до 145 километров в секунду. Однако ураган оставил без электричества более 3 миллионов жителей.

Кроме того, "Милтон" высосал воду из залива Тампа. Он временно откачал воду, и дно залива стало открытым. Уровень морской воды в районе бульвара Бэйшор резко снизился.