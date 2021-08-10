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Происшествия

10:20

Маршрутный автобус загорелся на МКАД в районе Боровского шоссе

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На МКАД в районе Боровского шоссе загорелся маршрутный автобус, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на 47-м километре внешней стороны МКАД. Из моторного отсека пошло пламя и черный дым. Пассажиры перешли в другой автобус.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне два автомобиля столкнулись на Тверской улице в центре столицы. Авария произошла в районе 22-го дома. По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT неправильно выбрал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200. От удара первого отбросило на полосу встречного движения, затем на тротуар и в стену отеля.

В результате аварии водителя Mercedes E-200 госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водителя спорткара увезли в больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга.

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