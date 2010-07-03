30 человек погибли в столкновениях в Йемене

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Как минимум 30 человек погибли во время столкновений между силами правительства и переходного совета в йеменском Адене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

"Тридцать человек погибли в результате столкновений внутри лагеря четвертой бригады охраны президентского дворца", – сообщили в эфире телеканала.

В свою очередь, в Международном комитете Красного Креста отмечают, что около 200 тысяч человек остались без чистой воды из-за произошедших столкновений.

"Международный комитет Красного Креста испытывает большую обеспокоенность в связи с тем, что 200 тысяч человек в Адене потеряли доступ к чистой воде в результате последних событий в городе", – подчеркнули в организации.

Ранее осколочные ранения при авиаударе по йеменской столице получили две россиянки. После случившегося женщин госпитализировали.