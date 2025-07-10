Находившийся на борту Eternity C россиянин пока не найден

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Гражданин России, находившийся на греческом судне Eternity C, которое затонуло у берегов Йемена после атаки, еще не обнаружен. Об этом РИА Новости заявил представитель компании-судовладельца Cosmoship Management S.A.

По словам собеседника агентства, судьба россиянина пока не известна. Компания ожидает каких-либо новостей 10–11 июля.

"Его (гражданина РФ. – Прим. ред.) все еще ищут в море. Сейчас мы подбираем человека, который говорит на русском и будет общаться с матерью моряка и с его семьей", – сказал представитель Cosmoship Management S.A.

Йеменские хуситы атаковали Eternity C с помощью беспилотников и катеров 8 июля. Три человека погибли, еще двое получили ранения, в том числе россиянин, которому пришлось ампутировать конечность.

На следующий день стало известно о том, что судно затонуло. Однако, как писали СМИ, удалось спасти не менее 5 человек.

По данным посольства США в Йемене, хуситы похитили членов экипажа Eternity C. Дипмиссия потребовала немедленного освобождения захваченных людей.