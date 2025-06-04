Лидер Йемена обсудил с Путиным сотрудничество в сфере безопасности и политики

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Лидер руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими рассказал, что во время недавней встречи с Владимиром Путиным обсудил сотрудничество между странами в сфере безопасности и политики.

"Встреча с президентом Владимиром Путиным была важной. Мы обсуждали перспективы сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности, а также события в Йемене и необходимую роль России в поддержке усилий для прекращения войны, развязанной хуситами", – сообщил Аль-Алими, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что его визит в РФ состоялся в рамках стремления йеменских властей укрепить исторические отношения между Йеменом и Россией. Аль-Алими выразил надежду, что поездка в Москву придаст мощный импульс двусторонним отношениям, а также анонсировал продолжение контактов с РФ на российско-арабском саммите, который состоится в октябре.

Ранее Путин также провел встречу в Кремле с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По словам действующего казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева, для Назарбаева поездки в Москву являются практически традицией.

Кроме того, президент России принял в Кремле вдову бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ – Акиу Абэ. В ходе встречи он заявил, что политик сделал многое для развития отношений между Россией и Японией. Путин выразил уверенность, что Абэ искренне стремился к полному восстановлению отношений между странами.