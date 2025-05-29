Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу в Кремле с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как рассказывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana Tili, для Назарбаева поездки в Москву являются практически традицией. Он сам выступает инициатором таких встреч, для него они крайне важны.

Назарбаев в декабре 2024 года также совершил дружеский визит в Москву, где встретился с Путиным.

Кроме того, президент России принял в Кремле вдову бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ – Акиу Абэ. В ходе встречи он заявил, что политик сделал многое для развития отношений между Россией и Японией. Путин выразил уверенность, что Абэ искренне стремился к полному восстановлению отношений между странами.

Москва и Токио в то время смогли серьезно продвинуться по пути к миру, но нынешняя политическая ситуация уже иная, добавил президент России.