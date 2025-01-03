Токаев раскрыл роль Назарбаева в событиях 2022 года в Казахстане

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Кризис власти 2022 года в Казахстане был предопределен после слов бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева о возвращении в администрацию, заявил президент государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana Tili.

После ухода Назарбаева в отставку он, оставаясь председателем местного Совбеза, продолжал регулярные совещания с премьер-министром, главой Нацбанка, министрами и другими политиками.

Токаев подчеркнул, что политик не отличался политической деликатностью, что удивляло даже зарубежных лидеров и дипломатов.

"Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение президента". Но в жизни было не до шуток", – сказал президент.

Трагедия 2022 года научила Казахстан тому, что в государстве не должно быть никакого двоевластия, а президент должен быть не "тенью Всевышнего", а нанятым государственным менеджером, заключил он.

Ранее Токаев рассказывал, что беспорядки в стране были четко спланированной террористической атакой на государственный строй. Все началось в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ.

В городах началось мародерство, люди начали нападать на государственные учреждения. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку, в страну вводились миротворцы ОДКБ. В результате беспорядков погибли 238 человек.

