03 января, 20:14Политика
Токаев раскрыл роль Назарбаева в событиях 2022 года в Казахстане
Фото: ТАСС/Павел Александров
Кризис власти 2022 года в Казахстане был предопределен после слов бывшего лидера страны Нурсултана Назарбаева о возвращении в администрацию, заявил президент государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana Tili.
После ухода Назарбаева в отставку он, оставаясь председателем местного Совбеза, продолжал регулярные совещания с премьер-министром, главой Нацбанка, министрами и другими политиками.
Токаев подчеркнул, что политик не отличался политической деликатностью, что удивляло даже зарубежных лидеров и дипломатов.
"Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение президента". Но в жизни было не до шуток", – сказал президент.
Трагедия 2022 года научила Казахстан тому, что в государстве не должно быть никакого двоевластия, а президент должен быть не "тенью Всевышнего", а нанятым государственным менеджером, заключил он.
Ранее Токаев рассказывал, что беспорядки в стране были четко спланированной террористической атакой на государственный строй. Все началось в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ.
В городах началось мародерство, люди начали нападать на государственные учреждения. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку, в страну вводились миротворцы ОДКБ. В результате беспорядков погибли 238 человек.