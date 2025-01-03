Токаев опроверг слухи о досрочных президентских выборах в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг сообщения о проведении досрочных президентских выборов в стране. Об этом он рассказал в интервью газете "Ана тили".

В ряде СМИ и социальных сетях распространялись слухи о том, что Токаев планирует стать административным главой ООН в 2026 году, в связи с чем в Казахстане необходимо будет провести досрочные выборы.

Однако сам Токаев заявил, что у него еще множество больших планов по развитию страны на много лет вперед, которые он собирается реализовать.

Он также рассказал, что почти три года возглавлял женевский офис ООН будучи заместителем генсека всемирной организации и генсекретарем Конференции по разоружению. Благодаря этому, он смог получить полезный опыт и понимание механизмов международных процессов, добавил президент Казахстана.

Токаев также отметил, что в стране нет каких-либо предпосылок для проведения досрочных парламентских выборов. По его словам, текущее правительство действует согласно утвержденным программам и планам и постепенно движется в сторону достижения положительных результатов.

Владимир Путин ранее заявлял, что нельзя принимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана. Наоборот, нужно делать все для укрепления связи между государствами, уверен российский лидер.

По его словам, Казахстан является практически русскоговорящей страной. Однако всегда есть много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно сделать, с критикой происходящих процессов.

В ноябре Путин и Токаев после переговоров в Астане подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в связи с новым глобальным порядком. Оба президента выразили желание продолжать поддержку друг друга, противодействуя таким образом попыткам подрыва внутриполитической стабильности, нарушения суверенитета и территориальной целостности РФ и Казахстана.