Зампремьера Жумангарин: Астана не поддержит санкции по товарам , производящимся в стране

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Казахстан не поддержит санкции против РФ по товарам, которые производятся в республике. Об этом заявил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было опубликовано в телеграм-канале "Вести".

"Есть определенные товары, которые производятся у нас, и они попадают в санкционную линейку. И мы сказали – по этим товарам мы никаких рестрикций делать не собираемся, поскольку за этим стоят у нас большие трудовые коллективы, иногда целые моногорода, где эти производства находятся", – объяснил Жумангарин.

Он добавил, что Астана не поддерживает антироссийские санкции. При этом, по его словам, Казахстан не хочет, чтобы его территорию использовали для их обхода.

Жумангарин отметил, что давление, которое оказывается на страну из-за санкционной политики, способно ударить по национальной экономике.

Ранее замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что власти Казахстана не желают, чтобы территория страны использовалась для обхода санкций против РФ. Позиция Астаны известна всем заинтересованным сторонам, добавил Василенко. По его словам, к ней с пониманием относятся как в России, так и в западных странах.