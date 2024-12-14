Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Их встреча состоялась в Ново-Огареве.

Нельзя принимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, заявил ранее Владимир Путин. Наоборот, нужно делать все для укрепления связи между государствами, уверен российский лидер. По его словам, Казахстан является практически русскоговорящей страной. Однако всегда есть много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно сделать, с критикой происходящих процессов.

