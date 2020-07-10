В "Европолисе" на проспекте Мира прорвало трубу

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

В торговом центре "Европолис" на проспекте Мира прорвало трубу. Об этом сообщает телеканал Москва 24. Дальнейшая информация уточняется.

В мае в Москве локализовали утечку воды на Рябиновой улице. Как рассказали спасатели, отключать водоснабжение на время ликвидации аварии отключать не потребовалось.

Ранее в июле сообщалось о серьезных затоплениях из-за продолжительных дождей в подмосковном городе Рузе. Местная река вышла из берегов и повредила как дома, так и дорожное полотно.

Накануне вице-губернатор Московской области Игорь Тресков рассказал, что для восстановления поврежденных стихией дорог потребуется 3-4 дня. На время работ он призвал автомобилистов пользоваться объездными путями.