В районе завода "Серп и молот" произошел обвал грунта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обвал грунта и прорыв трубы с горячей водой произошел в районе завода "Серп и молот" на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе завода "Серп и молот" обвалился грунт и прорвало трубу с горячей водой. На месте работают специалисты", – рассказал собеседник агентства.

В конце июня обвал грунта произошел на Хорошёвском шоссе. Грунт провалился в районе дома 39. В связи с этим были перекрыты три полосы дорожного движения.

В этом же месяце грунт обвалился на юге столицы около трамвайных путей. Инцидент произошел в 4-м Рощинском проезде.