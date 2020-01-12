Проседание грунта произошло в столичном районе Ростокино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проседание грунта было зафиксировано в столичном районе Ростокино на северо-востоке города. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

"На улице Докукина возле дома 14А произошло проседание грунта. Место провала ограждено сотрудниками МЧС в целях безопасности граждан", – подтвердили в пресс-службе.

Там отметили, что на место в скором времени прибудут сотрудники управы района. Они организуют дальнейшие восстановительные работы.

Также известно, что приблизительный размер обвала составил площадь порядка 2 на 3 метра.

Ранее автомобиль провалился в яму на юго-востоке Москвы. В результате происшествия обошлось без пострадавших.