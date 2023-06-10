Прививки от инфекционных заболеваний начали делать в Херсонской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о начале проведения прививок от инфекционных заболеваний в регионе. Об этом он рассказал в эфире телеканала Россия 24.

По его словам, дезинфекцию организовали силы МЧС и военные.

"Работа предстоит огромная и самое опасное, что ниже по течению Днепра находятся заповедники – там огромное количество животных и птиц, птицы поедают мертвую рыбу и могут разносить инфекции", – отметил Сальдо.

Врио главы региона подчеркнул необходимость прививок от гепатита.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

СМИ сообщили о подтоплении Херсона после разрушения Каховской ГЭС