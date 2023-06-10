МЧС доставит мобильные комплексы специальной обработки в Херсонскую область

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели направят мобильные комплексы специальной обработки для устранения последствий разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

"Спасательная операция, всесторонняя помощь населению, работы по ликвидации последствий ЧС в подтопленных районах продолжается", – говорится в сообщении.

По информации агентства, МЧС оказывает помощь мирных жителям и огранизовывает эвакуацию домашних животных. Людям, которые отказались покидать дома, передают воду и продукты.

Кроме того, спасатели проводят противоэпидемические работы.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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