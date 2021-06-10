В МИД РФ прокомментировали инцидент с российским судном "Амур"

16:10
Фото: ТАСС/Игорь Беляев/ЮП
Москва рассчитывает, что Япония проведет непредвзятое расследование инцидента с российским судном "Амур". Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее прокуратура Японии предъявила третьему помощнику капитана российского траулера "Амур" обвинения в халатности, повлекшей гибель людей. Павла Добрянского задержали 7 июня.
"Ему вменяется непредумышленное убийство при выполнении служебных обязанностей. Насколько нам известно, компетентные органы Японии намерены дать соответствующую оценку и действиям капитана японской шхуны. Мы рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование", – цитирует дипломата РИА Новости.
Она также выразила надежду на скорое возвращение экипажа и самого судна в Россию.
Захарова отметила, что посольство РФ в Японии и генеральное консульство в Саппоро держат ситуацию на контроле и поддерживают контакт как с членами экипажа и владельцем российского корабля, так и с сотрудниками компетентных органов.
По ее словам, моряки нормально себя чувствуют и полностью обеспечены водой и продовольствием, а для арестованного Добрянского российская компания-судовладелец наняла адвоката.
Столкновение японской рыболовецкой шхуны "Дай-хати Хокко-мару" и российского корабля "Амур" произошло 26 мая в Охотском море. На борту японского судна находились пять человек. В результате происшествия оно перевернулось.
Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали сильный туман.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: