В МИД РФ прокомментировали инцидент с российским судном "Амур"

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Москва рассчитывает, что Япония проведет непредвзятое расследование инцидента с российским судном "Амур". Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее прокуратура Японии предъявила третьему помощнику капитана российского траулера "Амур" обвинения в халатности, повлекшей гибель людей. Павла Добрянского задержали 7 июня.

"Ему вменяется непредумышленное убийство при выполнении служебных обязанностей. Насколько нам известно, компетентные органы Японии намерены дать соответствующую оценку и действиям капитана японской шхуны. Мы рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование", – цитирует дипломата РИА Новости.

Она также выразила надежду на скорое возвращение экипажа и самого судна в Россию.

Захарова отметила, что посольство РФ в Японии и генеральное консульство в Саппоро держат ситуацию на контроле и поддерживают контакт как с членами экипажа и владельцем российского корабля, так и с сотрудниками компетентных органов.

По ее словам, моряки нормально себя чувствуют и полностью обеспечены водой и продовольствием, а для арестованного Добрянского российская компания-судовладелец наняла адвоката.

Столкновение японской рыболовецкой шхуны "Дай-хати Хокко-мару" и российского корабля "Амур" произошло 26 мая в Охотском море. На борту японского судна находились пять человек. В результате происшествия оно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали сильный туман.