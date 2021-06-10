В Японии возбудили уголовное дело против помощника капитана судна "Амур"

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Прокуратура Японии предъявила третьему помощнику капитана российского траулера "Амур" обвинения в халатности, повлекшей гибель людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника генконсульства России в Саппоро. Возбуждено уголовное дело.

"Третьему помощнику капитана были предъявлены официальные обвинения", – говорится в сообщении.

Павла Добрянского задержали 7 июня. Уточняется, что он стоял на вахте в момент столкновения японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" с российским кораблем "Амур".

Инцидент произошел 26 мая в Охотском море. На борту японского судна находились пять человек. В результате происшествия оно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали сильный туман.