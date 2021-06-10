В Японии возбудили уголовное дело против помощника капитана судна "Амур"

03:40
Фото: depositphotos/denisismagilov
Прокуратура Японии предъявила третьему помощнику капитана российского траулера "Амур" обвинения в халатности, повлекшей гибель людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника генконсульства России в Саппоро. Возбуждено уголовное дело.
"Третьему помощнику капитана были предъявлены официальные обвинения", – говорится в сообщении.
Павла Добрянского задержали 7 июня. Уточняется, что он стоял на вахте в момент столкновения японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" с российским кораблем "Амур".
Инцидент произошел 26 мая в Охотском море. На борту японского судна находились пять человек. В результате происшествия оно перевернулось.
Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали сильный туман.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: