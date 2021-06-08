Помощнику капитана судна "Амур" может грозить до пяти лет лишения свободы

04:56
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
До пяти лет лишения свободы или штраф около 10 тысяч долларов может грозить помощнику капитана траулера "Амур" по статье о ненадлежащем управлении судном, повлекшем гибель трех человек.
Об этом со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро сообщает ТАСС. Третий помощник капитана российского траулера "Амур" Павел Добрянский был задержан накануне. На предъявление официальных обвинений у японской прокуратуры есть 72 часа с момента ареста. Как рассказали в дипмиссии, во вторник, 8 июня, Добрянского должен навестить адвокат.
26 мая в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару", на борту которого находились пять человек, и российского корабля "Амур", следовавшего из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В результате происшествия японское судно перевернулось.
Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали сильный туман.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: