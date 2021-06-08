Помощнику капитана судна "Амур" может грозить до пяти лет лишения свободы

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До пяти лет лишения свободы или штраф около 10 тысяч долларов может грозить помощнику капитана траулера "Амур" по статье о ненадлежащем управлении судном, повлекшем гибель трех человек.

Об этом со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро сообщает ТАСС. Третий помощник капитана российского траулера "Амур" Павел Добрянский был задержан накануне. На предъявление официальных обвинений у японской прокуратуры есть 72 часа с момента ареста. Как рассказали в дипмиссии, во вторник, 8 июня, Добрянского должен навестить адвокат.

26 мая в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару", на борту которого находились пять человек, и российского корабля "Амур", следовавшего из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В результате происшествия японское судно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали сильный туман.