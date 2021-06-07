В Генконсульстве РФ рассказали подробности о задержании помощника капитана судна "Амур"

07:29
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Стали известны подробности задержания третьего помощника капитана судна "Амур" Павла Добрянского. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин в интервью РИА Новости.
Ранее сообщалось о задержании помощника капитана траулера "Амур".
Как пояснил Марин, помощника капитана задержали по подозрению в непринятии необходимых действий для избежания столкновения с японским судном.
"Обвинение должно быть предъявлено через 72 часа", – объяснил генеральный консул.
По словам консула Романа Колесника, помощник капитана находится в следственном изоляторе в городе Момбецу.
"Мы удостоверились, что состояние здоровья нормальное", – сообщил он.
26 мая в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару", на борту которого находились пять человек, и российского корабля "Амур", которое следовало из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В результате происшествия японское судно перевернулось.
Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали туман.
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