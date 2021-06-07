Помощника капитана судна "Амур" арестовали в Японии

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Помощник капитана российского судна "Амур" задержан в Японии. Об этом пишет агентство Kyodo.

Сообщается, что 34-летнему штурману вменяют столкновение с японской шхуной.

26 мая в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару", на борту которого находились пять человек, и российского корабля "Амур", которое следовало из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В результате происшествия японское судно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали туман.