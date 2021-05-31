Капитан судна "Амур" обратился за помощью к генконсулу РФ в Саппоро

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Капитан и судовладелец "Амура" официально обратились в генеральное консульство РФ в Саппоро за помощью, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула Сергея Марина.

26 мая в Охотском море произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару", на борту которого находились пять человек, и российского корабля "Амур", которое следовало из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В результате происшествия японское судно перевернулось.

Российский экипаж поднял на свой борт пятерых японских рыбаков, но позднее трое из них погибли. В качестве одной из возможных причин инцидента представители российского генконсульства в Японии назвали туман.

Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии. Марин также сообщил, что расследование инцидента уже завершено, решение может быть принято уже на следующей неделе.