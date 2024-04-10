УФСБ задержало студента в Ростовской области за сбор информации о дислокации ВС РФ

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Сотрудники управления ФСБ России в Ростовской области задержали студента столичного вуза, уроженца Макеевки в ДНР, по подозрению в сборе информации о ВС РФ в интересах украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на ведомство.

По информации правоохранителей, молодой человек инициативно вышел на связь с украинскими структурами, связанными со спецслужбами Украины. В январе – феврале этого года он передал украинской стороне данные, которые могли быть использованы против российских военных для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

Ранее российские спецслужбы задержали в Запорожской области женщину, подозреваемую в сотрудничестве со службой безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ России, она готовила теракт против ВС РФ, сотрудники СБУ координировали деятельность задержанной и снабдили ее взрывчатыми веществами.

