10 апреля, 09:52Происшествия
В Запорожье задержали агента СБУ, готовившего теракт против ВС РФ
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Запорожской области спецслужбы задержали агента службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт в отношении российских военнослужащих. Об этом рассказали ТАСС в управлении ФСБ России по Запорожской области.
Оперативники задержали жительницу региона, содействовавшую террористам. Сотрудники СБУ координировали деятельность пособницы преступникам и снабдили ее взрывчатыми веществами.
Ранее ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу маршрутов перевозки вооружения в зону спецоперации на Украине. Подозреваемый действовал умышленно из идеологических соображений. Он тайно сотрудничал с организациями, работающими против безопасности РФ.
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