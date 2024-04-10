Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 81 сантиметр за сутки

Фото: МЧС России

За прошедшие сутки вода в реке Урал у Оренбурга поднялась еще на 81 сантиметр. Об этом сообщается в телеграм-канале городской мэрии.

"За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр", – говорится в сообщении.

Таким образом, уровень воды в реке достиг 978 сантиметров. Накануне он преодолел опасную отметку в 930 сантиметров.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

По последним данным, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировали 6 934 человека, в том числе 1 534 ребенка. Из них в пунктах временного размещения находится 1 591 человек, включая 266 детей.

