Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг 942 см

Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."

Уровень воды в реке Украл возле Оренбурга составил 942 сантиметра, вода продолжает прибывать. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Глава Оренбурга Сергей Салмин объехал подтопляемые территории. Отмечается, что запросов на эвакуацию пока не поступало. Оперативные службы продолжают вести активное дежурство.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Урале у Оренбурга превысил опасную отметку. Губернатор региона Денис Паслер призвал жителей быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов.

По данным местных властей, из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 6 934 человека, в том числе 1 534 ребенка. Из них в пунктах временного размещения находится 1 591 человек, включая 266 детей.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.