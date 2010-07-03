Обвиняемому в убийстве женщины на западе Москвы назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлию Иванову.
"Следователями проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние. Расследование уголовного дела продолжается", – рассказала Иванова.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 апреля. У подъезда одного из жилых домов по Кутузовскому проспекту было обнаружено тело 57-летней женщины. По данным СК, убийца поджидал женщину у подъезда ее дома. Он нанес ей несколько ударов ножом и скрылся. Возбуждено дело об убийстве.
Ранее поступила информация о задержании подозреваемого в убийстве женщины. Мужчина заключен под стражу. При этом уточняется, что обвиняемый уже имеет судимость за хулиганство. Мотивы преступления пока не сообщаются.
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