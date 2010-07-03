Задержан подозреваемый в убийстве женщины на Кутузовском проспекте

Фото: МВД РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины на Кутузовском проспекте. Мужчина уже заключен под стражу.

"Сотрудники уголовного розыска задержали неработающего 54-летнего жителя столицы по подозрению в убийстве женщины, совершенного 2 апреля", – цитирует Агентство "Москва" источник в полиции. Уточняется, что мужчина уже имеет судимость за хулиганство. Мотивы преступления пока не сообщаются.

В начале апреля у одного из домов на Кутузовском проспекте обнаружили тело 57-летней женщины. По данным СК, убийца поджидал женщину у подъезда ее дома. Он нанес ей несколько ударов ножом и скрылся. Возбуждено дело об убийстве. В Сети появилась информация, что погибшая ранее работала в управах районов Крылатское и Фили-Давыдково.